TEE ISE ⟩ Unusta poekeemia! Eestlanna nõudepesumasina tabletid säästavad rahakotti ja tervist

Nende omatehtud tablettide valmistamine võtab umbes 15 minutit, kivistumine ööpäeva ja sellest kogusest tuleb kuskil 35 tabletti (oleneb kuubikuvormist). Juba hinna poolest on odavam neid tablette ise teha! Ühe tableti hinnaks tuleb ligi 0,04 eurot. Toimivad väga hästi koostöös äädikaga, mida kasutada loputusvedelikuks, kirjutab Marie .

Vaja läheb:

Kuidas kasutada?

Kasuta tavapäraselt 1 tablett 1 masina nõude kohta. Soovitan kasutada tavalist programmi – minul programm «Normal» 65 kraadi ja 1,5 tundi (mitte 30-minutilist kiirprogrammi). Neid tablette kasutades soovitan loputusvedelikuna kasutada tavalist söögiäädikat. On palju neid, kes ütlevad, et äädikas hoopiski rikub su masinat ja söövitab tihendeid, kuid mina saan öelda, et minu nõudepesumasin ega pesumasin, kus ma äädikat igapäevaselt kasutan, töötavad ideaalselt ja nendega pole midagi juhtunud.