Tuntud karastusjook saab uue maitse ja välimuse

Joogile luuakse uus maitse, et tarbijad saaksid tavalise Sprite’i ja suhkruvaba variandi vahel paremini vahet teha. Karastusjoogi mõlemal versioonil täiustatakse algset sidruni ja laimi maitset, kuid kahe joogi eristamiseks on suhkruvabal variandil pisut kergem maitseprofiil.

Lisaks maitsele muutub ka joogi välimus, sest ettevõte soovib uuendada Sprite’i pudeleid ja purke. Uus disain teeb tarbijale selgemaks, milline Sprite on originaal ja milline on suhkruvaba.

Coca-Cola kommertsarenduse asepresident Martin Attock sõnab, et uus pakendikujundus annab klassikalisele Sprite’i joogile stiilse välimuse. Elegantne must ja valge kiri pudelitel ja purkidel aitab eristada kahte versiooni ning on tarbijale kutsuva moega.