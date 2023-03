Nad leidsid, et kõrge kofeiinisisaldus veres aitab vähendada rasvumise ja 2. tüüpi diabeedi riski, vahendab The Sun. Doktor Susanna Larson Stockholmi Karolinska instituudist usub, et kofeiini sisaldavad joogid on otseses seoses rasvumisriski vähendamisega. Hüpoteesi tõestamiseks on vaja täiendavaid teadusuuringuid.