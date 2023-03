VÕTA AEG MAHA ⟩ Kvaliteetveinide maaletooja avas pealinna populaarseimas kvartalis stuudio

«Bestwine on aastatega sisse töötanud mitmed meeleolukad sündmuste formaadid nagu veinikasiino, degusteerimised, Bestwine Veinikool jms. Tulles vastu klientide soovidele, otsustasime erapidude korraldamise võimalusi laiendada ning avasime Fahle Parkis tõeliselt inspireeriva ja võimalusterohke keskkonna sündmuste korraldamiseks. Loomulikult ootame Fahle Parki Bestwine veinipoodi inimesi ka veini kaasa ostma ja tutvuma meie hoolikalt valitud veinivalikuga,» rääkis Bestwine Studio juht Marten Kundla.

Uhkete paekivi seinetega ja suurte akendega ruumid on sobilikud nii väikeste kui ka suuremate koosviibimiste korraldamist. Tänu nutikale ruumilahendusele, mis võimaldab ruume ühendada, saab Bestwine Studios korraldada ürituse istumiskohtadega kuni seitsmekümnele inimesele ja püstijala ürituse kuni sajale inimesele.

Fahle Parki arendaja Fausto Capitali ühe omaniku Sven Mihailovi sõnul on Fahle Parki sisehoovi äärde kujunemas põnev temaatiliste eraürituste korraldamise ala. «Bestwine sissepääs avaneb meie rohelisse sisehoovi ja on kõrvuti kunstigaleriiga Tallinn Art Space, kus toimuvad sündmused kunstihuvilistele. Mõlemad kohad on loodud klientidele eriliste elamuste pakkumiseks omas valdkonnas ja toovad Fahle Parki mõnusat melu ja kultuurisündmusi juurde,» rääkis Mihailov. Art Space peab ka Bestwine ruume oma kunsti eksponeerimiseks sobivaks, mis muudaks veinisõprade uue koha veelgi huvitavamaks ja oleks hea näide meie üürnike vahel toimuvast sünergiast.