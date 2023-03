MUSTAMÄE KASVAB ⟩ Uues ägedas elurajoonis on valminud 99 korterit ning aasta lõpuks lisandub veel 65

«Mustamäe on Lasnamäe järel Tallinna üks rahvarohkemaid asumeid ning luues linnaosasse uusi elupiirkondi, tuleb sinna lähiaastatel elama aina rohkem noori ja lastega peresid,» rääkis Bonava turundus- ja müügijuht Lauri Laanoja. «Bonava loodav Uus-Mustamäe naabruskond, on läbimõeldud hoovialadega turvaline kodukoht, kuhu on lihtne liikuda nii jala, jalgrattaga kui ka ühistranspordiga,» selgitas Laanoja, miks Uus-Mustamäe on hinnatud elamupiirkond.