WHO ⟩ Maailmas on vaid kuus puhta õhuga riiki, vaata, kas Eesti on üks neist!

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul hingab 90 protsenti maakera elanikest saastunud õhku, mis põhjustab aastas miljonite inimeste enneaegset surma. Viimase kümne aasta jooksul on välisõhu kvaliteet paranenud kogu Euroopas, sealhulgas Eestis. WHO uue raporti kohaselt on maailmas vaid kuus riiki, kus õhk on puhas.