UNUSTA STEREOTÜÜBID ⟩ Belgia haigla toit hinnati restoranivääriliseks

Kortrijki linnas asuv AZ Groeninge on esimene Beneluxi riikide haigla, mida Gault & Millau on ametlikult tunnustanud toidu kõrge kvaliteedi eest. Gault-Millau restoranide teejuhis on Michelini peamine konkurent Euroopas, keskenduses üksnes toidule ja hinnates seda 20-palli süsteemis. Väärib mainimist, et Gault Millau ise ei hinnanud oma eluajal 20 punktiga mitte ainsatki restorani, pidades täiuslikkust kättesaamatuks nähtuseks.