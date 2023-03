EKSPERT PROGNOOSIB ⟩ Kui kiirelt Euribor langema hakkab?

Euribori järsu languse taustal on tärganud lootused, et intressid jäävadki langema. Pole vahet, kas tegemist on investorite või lihtsalt koduostjatega, suurenenud laenumaksed ei meeldi ju kellelegi. Aga millal Euribor langeb uuesti madalale tagasi?

«Keskpangad on öelnud otse välja, et enne inflatsiooni kontrolli alla saamist intresse ei langetata. Täna pole veel inflatsioonigi kontrolli alla saadud, mis tähendab, et püsivast langusest on väga vara rääkida. Küll aga saame vaadata minevikust, kui kiirelt Euribor alla on tulnud,» ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Eelmise majanduskriisi ajal langes Euribor Soomani sõnul ülikiirelt – oma kunagisest tipust (5,4 protsenti) langes see kahe protsendi peale vaid mõne kuuga ja protsendini vähem kui aastaga.

«Siiski ei saa ära unustada, et siis oli tegemist totaalse ülemaailmse finantskriisiga, mis terve elu pahupidi lõi ning keskpangad pidid reageerima väga kiirelt. Üle-eelmise kriisi ajal langes Euribor 5 protsendi pealt 2 protsendile aga üle kahe ja poole aasta ning jäigi seal pidama,» meenutas Sooman.