EKSPERT ⟩ 7 olulist fakti tänase kinnisvaraturu kohta, mida sa veel ei teadnud

Väldi järeljooksikuid

Heakord loeb

Soeta vara, mille eest on hoolt kantud. Renoveerimata paneelikat ja või räämas puitmaja on kehv vaadata ja ega seal sees palju parem olla pole. Sisekliima on untsus, soojapidavus olematu. Mida kehvemas seisukorras on maja, seda vähem on selles asuvale elamispinnale huvilisi. Eelkõige näitab see elanike vähest valmidust ja korteriühistu vähest pealehakkamist. Samas tasub osta just korterit majas, kus renoveerimistööd on just algamas, et võita väärtuse tõusust renoveerimise läbi.