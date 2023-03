ARVAMUS ⟩ Eesti peakokk: kliimakriisi lahendamiseks tuleb maailm dieedile panna!

Linnastumine on kaasa toonud lääneliku toitumise, mida iseloomustavad liigne kalorite tarbimine, ületöödeldud toiduained, ebatervislikud rasvad ning suur kogus loomseid saadusi. Ülemaailmne toidutootmine ohustab nii meie tervist, kliima stabiilsust kui ka ökosüsteemi vastupidavust ning on suurim keskkonnaseisundi halvenemise põhjustaja. Selle vastu on aga olemas lahendus, mis kõnetab oma lihtsuses üha suuremaid masse – planeedi tervise dieet (planetary health diet), kirjutab R-Kioski ja Caffeine kohvikute peakokk Riho Aunroos.

Põllumajandus on üks kõige suurema jalajäljega inimtegevus, mis kliimat ja ökosüsteeme mõjutab. Toidu tootmiseks on maakera jäävabast pinnast kasutusel umbes kolmandik ning uut maad hammustatakse juurde peamiselt inimeste kasvava isu tõttu liha järele. Suurenevale toidutootmisele vaatamata napib paradoksaalsel kombel aga endiselt enam kui 800 miljonil inimesel piisavalt toitu või on toidu kvaliteet kesine.

Demograafilised trendid kinnitavad, et järgmistel aastakümnetel tuleb tänasega võrreldes ära toita veelgi rohkem inimesi. See tähendab, et 2050. aastaks on tänapäeva toidutootmine sisuliselt kahekordistunud. Seda ajal, mil parimad maad on juba kasutusel ning kliimakriis süveneb. Lahendus peitub ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste töörühma (IPCC) ning maailma mõjukaima teadlaste arvamusi koondava akadeemilise ajakiri «The Lancet» nägemuses taimses toitumises.

Riho Aunroos. Foto: Erakogu