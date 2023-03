NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kaalul on kana. Miks?

See puudutas ka kanaroogi, lisab muidu Tallinna kaubamaja kodumaailma teeninduse eest vastutav naine. «Enamasti on need lihtsad, kiired ja maitsvad, pealegi söövad neid enamasti kõik,» põhjendab ta kana sagedast menu koduköökides. Juuresolev mongooliapärane kanaroog on üks neist koroonaaja väärt retseptileidudest, mis Aasia maitsete ja prantsuspärase klassika vahel seigeldes silma jäi. «Mõnus ja muidugi kerge teha,» kiidab Laan.