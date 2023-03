Tankija või kulturist? Isiklik söömistüüp võib sind üllatada!

Merisalu sõnul on see ilmselt loogiline, et sellises vanusegrupis olevad inimesed on tihtipeale sunnitud oma toitumist muutma, vastasel juhul muutub oma kehas olemine ebameeldivaks ning erinevate haiguste risk tõuseb märgatavalt, kui oma toitumist üle ei vaadata. «On ju teada, et ajaga muutub meie seedimine aeglasemaks ning tihti ka need, kes pole kunagi pidanud oma kaalunumbri pärast muretsema, seisavad ühtäkki silmitsi lisanduvate kilodega, mis ei allu enam tavapärastele reeglitele,» selgitas Merisalu, miks on mõistlik juba võimalikult varakult oma toitumist parandada, mitte oodata, et vanus «oma töö» teeks, lisades et pikaajalised toitumisharjumused on paljuski need, mis kujundavad inimese tervise.