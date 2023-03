Pere loobus täielikult tualettpaberist ja leidis endale veidra alternatiivi

TikTokis videoid tegev Channon Rose jagas hiljuti sotsiaalmeedias, et viskab oma vannitoast välja mitmed asjad, mida inimesed tavaliselt pesuruumis kasutavad. Ta ütles, et tema pere kasutab nüüd pärast tualetis käimist korduvkasutatavaid lappe, mida nad pärast kasutamist pesumasinas pesevad, vahendab Tyla.

Rose pole ainus inimene, kes uut tüüpi tualett-tarbeid kasutusele võtab, kuna üha rohkem inimesi otsib loodust säästvaid ja korduvkasutatavaid alternatiive. Tualettpaberi asendamine on paljudele meeltmööda just seetõttu, et paberi kogus, mida inimene elu jooksul tualetis kasutab, on väga suur.

Neile, kes arvavad, et selline lahendus on vastik, selgitas naine, et nad kasutavad esmalt bideed ja pesevad veega ennast puhtaks. Korduvkasutatavad lapid on perele peamiselt vaid selleks, et ennast pärast pesemist kuivatada. Määrdunud lapid pannakse seejärel pesumasinasse, kus need koos riietega puhtaks pestakse.

Naine sõnas, et tema arvates on tavaline tualettpaber ebameeldiv ja laguneb kergesti laiali ning vee ja lapiga tualetis käimine palju puhtam ja mugavam viis. Rose rääkis, et tegi lapid ise – ta lõikas suurema rätiku väiksemateks tükkideks ja õmbles siis lappide ääred üle, et need hargnema ei hakkaks.

Video alla jäetud kommentaarid ei olnud aga naist toetavad. Üks kommenteerija tõstatas küsimuse, et mis juhtub inimestega, kes perele külla tulevad ning kas nemadki peavad pere veidrast harjumusest osa võtma, kuid sellele vastas naine, et külalistele on eraldi tualettpaber olemas.