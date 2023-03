EBAMEELDIV JA VASTIK ⟩ Õpetaja kritiseeris toitu, mille ema lapsele kooli kaasa pakkis

Anonüümseks jääda sooviv ema jagas sotsiaalmeedias, et hiljuti tõi ta oma viieaastase poja eelkoolist koju ning paar tundi hiljem helistas talle poja õpetaja. Naise sõnul oli õpetaja väga ebaviisakas ja nördinud ning käskis emal lõpetada oma pojale vastikute ja sobimatute lõunasöökide kaasa pakkimine.

Õpetaja jaoks ebameeldivaks lõunasöögiks osutus Ameerikas populaarne konservsink Spam ja koreapärane kääritatud kapsas kimchi. Naine sõnas, et pakkis lapsele sellise toidu kaasa just seetõttu, et see on poja lemmiktoit ning korea juurtega pere soovib, et ka laps nende traditsioonilisi toite sööks.

Naine oli õpetaja pöördumisest jahmunud, sest ta arvas, et tal on õpetajaga hea ja sõbralik suhe. Segaduses ema väitis postituses, et õpetaja ütles talle, et lõunasöök segas teiste õpilaste tähelepanu ebameeldiva lõhna tõttu. Kapsa ja singi kõrvale pakib naine tavaliselt kaasa ka tšillikastmes marineeritud kitsejuustu ja vürtsikaid tortillakrõpse.

Ema sõnas, et ta saab aru, et eine ei pruugi olla kõige tervislikum, kuid ta tahab pojale kaasa panna sellist toitu, mida ta kindlasti sööb. Naine kirjutas, et lõpetas kõne, öeldes, et ta mõistab õpetaja muret, kuid ei kavatse lapse lõunasööke muutma hakata. Hiljem saatis kool emale ka e-kirja, kus kirjutati, et naisel on keelatud lapsele selliseid toite kaasa pakkida.