HÄIRIVAD PILDID ⟩ New Yorgi restoran pandi kinni, sest supi seest leiti surnud loom

Ühe ajakirja toimetaja Eunice Lucero-Lee postitas eelmise nädala alguses Instagrami mitu fotot ja video veiselihasupist, mille ta koos kaaslasega Gammeeoki nimelisest restoranist oli tellinud. Šokeerivatelt piltidelt on näha, kuidas supi sees on väike surnud hiir. Paar pöördus probleemiga ka kohtusse ning teatasid, et jäid supi söömisest väga haigeks ning pidid otsima arstiabi. Lisaks sõnasid nad, et said supist raskeid ja püsivaid kehavigastusi.

Restoran vastas süüdistustele, et paari väited ei ole nende arvates tõesed. Nad sõnasid, et on avatud 24 tundi ööpäevas ja köögis on pidevalt vähemalt kolm inimest, kes toidul silma peal hoiavad. Restorani esindajad lisasid, et kui supis oleks olnud nii suur hiir, kui pildil nähtud, siis oleksid kokad seda kindlasti märganud.

Söögikohta külastanud inspektorid teatasid, et lisaks paari süüdistustele, leidsid nad restoranist näriliste väljaheiteid ning avastasid, et toitu ei säilitata õigel temperatuuril. Terviseministeerium sõnas, et ühelgi New Yorgi restoranil ei ole lubatud menüüs pakkuda hiiri või rotte.