TÄHELEPANU ⟩ Lõkke tegemisel pea meeles tuleohutust, ohutuse eirajaid ootab trahv

Viimase nädala jooksul on ilm püsinud plusspoolel, lumi on hoogsalt sulanud ning aiatööde hooaeg tasapisi alanud. Koristustööde käigus tehakse sageli ka lõkkeid, kuid kahjuks kipub lõkkemeistril tuleohutus aeg-ajalt meelest minema. «Märtsikuus on päästjad saanud juba esimesed väljakutsed sündmustele, kus lõkkes on põletatud prahti. Meeles tuleb pidada, et lõkkes tohib põletada ainult puhast puitu, pappi ja paberit. Prügi koht on prügimäel ning lõkkes seda põletada ei tohi,» rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.