ÄRA JÄÄ HILJAKS ⟩ Soojussõlm tuleb tuleva küttehooaja huvides juba praegu üle vaadata!

Samm-sammult: mida soojussõlme renoveerimisel silmas pidada

Kui hoone omanik või korteriühistu üldkoosolek on otsustanud, et soojussõlm vajab uuendamist, tuleb küsida soojusettevõtjalt tehnilised tingimused ja leida projekteerija. Kadri Koppeli sõnul on hoone omanikul või korteriühistul mõistlik vormistada tehniliste tingimuste taotlus projekteerijaga koostöös. «Taotluses tuleb näidata tellitavad võimsused, mille osas oskab projekteerija anda indikatsiooni. Kui soojusettevõte on tehnilised tingimused väljastanud, saab projekteerimist alustada neist lähtuvalt. Kaugküttesüsteem on üks tervik, mille iga osa mõjutab kogu ülejäänud võrgu tööd – seega on töid planeerides nõuete järgimine äärmiselt oluline,» selgitas Koppel.