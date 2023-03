MUPO MANITSEB ⟩ Kevadistel heakorratöödel on lehepuhuri kasutamine keelatud

«Väga tore, et meie usinad koristajad on hakanud juba varakult graniitsõelmeid kõnniteedelt kokku koguma, kuid tuletame meelde, et Tallinnas kehtiva heakorraeeskirja kohaselt on avalikus kohas lubatud lehepuhurit kasutada vaid lehtede kokku kogumiseks. Keelatud on lehepuhurit kasutada muul otstarbel. Kindlasti ei tohi seda kasutada kevadkoristusel, sealhulgas graniitsõelmete kokku kogumiseks, sest koristusega kaasneb märkimisväärne tolmu õhku paiskamine,» ütles mupo Põhja-Tallinna piirkonna peainspektor Oksana Sviridenko. Kõigil koristustööde teostajatel palutakse sellega arvestada.