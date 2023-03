MILJON PÕNEVAT LAHENDUST ⟩ Uus nipp, millega on võimalik tekikotti ilma suurema vaevata vahetada

Saksamaal voodipesu müügiga tegelev ettevõte Decoper on oma värske videoga jahmatanud inimesi üle kogu maailma, jagades nippi, kuidas lihtsalt tekile kott ümber saada. Paljude inimeste jaoks on voodipesu vahetamine suur katsumus ja ka need, kes selles osavad on, ei pea kohustust väga lõbusaks ülesandeks.

Selleks, et segaduses inimesed pikka aega ühe ja sama tekikotiga magama ei peaks, pakub Decoper välja põneva triki. Sotsiaalmeediasse postitatud videos näitab naine, et tekikoti vahetamine võib võtta vaid mõned sekundid. Tekikoti vahetamiseks on vaja esmalt pahempidi pööratud tekikott sirgelt voodile asetada ning tekk sinna peale tõsta.

Seejärel tuleks tekk koos kotiga lihtsalt rulli keerata nii, et tekikoti avatud ots jääks rullis väljapoole. Kui rull on valmis, tasub koti avatud ots lihtsalt üle rulli tõmmata ja siis tekk sirgeks kloppida ning voodipesu ongi vahetatud.