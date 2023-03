JABURUS KUUBIS ⟩ Appi, WC-pott põgeneb! Ameerika kinnisvarapakkumine ajas netirahva pöördesse

TikToki videost ilmneb, et majas on äärmiselt ebahariliku paigutusega vannituba, kui seda üldse vannitoaks nimetada saab. Nimelt paistab tegu olevat koridori keskele paigutatud WC-potiga. Kas ja kuidas see veevõrku ühendatud on, videost paraku ei selgu. Küll aga on video postitaja sõnul WC-poti vastasseinas WC-paberi hoidja, mis ei saa seal ju ometigi juhuslikult olla.