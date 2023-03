RISKIDA VÕI MITTE? ⟩ Mis juhtub, kui kasutada «parim enne» ületanud puhastusvahendeid?

Toiduained ei ole ainsad, mis võivad oma «parim enne» tähtaja ületada. Et endale mitte liiga palju pahandust kaela tuua, on ka puhastusvahendite puhul tähtis jälgida nende säilivusaega ning hoiutingimusi. See, kus ja kuidas oma puhastusvahendeid hoiad, mõjutab suurel määral ka toote eluiga ja efektiivsust.