VALMISTU VARAKULT ⟩ Kõik kortermajad on tulevikus vähemalt C-energiamärgisega

Tänapäeval nõuab korterelamu rekonstrueerimine suuri investeeringuid, mistõttu on oluline, et tahe muuta eluhoone paremaks, oleks olemas enamikel ühistuliikmetel. Lisaks oleks hea, kui protsessi alguseks oleks korteriühistul renoveerimise jaoks kogutud reserve.

Valmistu varakult

Pärast kulukat talveperioodi on mõistlik juba suveperioodi ajal koguda suuremat remondifondi, et koguneks reserv nii hooldus- kui ka suuremate remonditööde jaoks. Juhul, kui rekonstrueerimistööde maksumus on suurem kui elanike omafinantseering või kogutud remondifond ning omavahenditest jääb puudu, on mõistlik pöörduda nõu saamiseks SEB panga poole. Personaalne nõustamine annab parema ülevaate planeeritavatest kohustustest ja teeb pildi selgemaks ka kogutava remondifondi osas.

Miks renoveerida

Korterelamute rekonstrueerimise põhipõhjuseks on energiatõhususe, sisekliima ja funktsionaalsuse parandamine. Euroopa Liit on aga sätestanud roheleppe nõude, mis ütleb, et korterelamud peavad aastaks 2050 vastama vähemalt C energiamärgisele (see kehtib enne 2000. aastat ehitatud hoonete kohta).

Paraku tuleb tõdeda, et kõigil ühistutel ei ole rahalisi võimalusi hoonet terviklikult renoveerida, et saavutada C energiamärgist. Kui korterelamu elanikel ei ole endal piisavalt vahendeid, et rekonstrueerida hoone täies mahus, siis saab selleks kasutada riiklike toetusmeetmeid nagu näiteks KredEx. Rekonstrueerida saab ka etappide kaupa.

Kui palju C energiaklass säästa aitab?