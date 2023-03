VIDEO ⟩ Paar avastas köögipõranda alt üllatava augu, mis oli seal juba 300 aastat peidus olnud

Paar leidis maja huvitava funktsiooni siis, kui alustasid veebruaris oma kodu renoveerimisega ning soovisid kööki põrandakütet paigaldada. Hoolimata sellest, et maja oli juba kolm põlvkonda samale perekonnale kuulunud, ei teadnud keegi, et köögi põranda all on salapärane auk.

Kui abikaasad hakkasid küttesüsteemi paigaldamiseks vundamenti üles kaevama, leidsid nad põranda alt lekke. Murelikud koduomanikud arvasid, et tegemist on vigase torustikuga, sest maja on pärit 1700. aastatest. Paari tabas aga suur üllatus, kui nad leidsid lekke lähedalt telliskiviseina.

Mõistes, et nad avastasid kaevu, jagasid nad oma lugu TikTokis ja on nüüd igapäevaselt oma edusamme dokumenteerinud. Kuigi alguses tundus, et kaev oli täis vaid prügi, selgus, et tegemist on täiesti töötava veevärgiga. Võib oletada, et kaev täideti prügi ja killustikuga siis, kui hoones toimus 70 aastat tagasi suurem ümberehitus.

Koduomanikud otsustasid kaevu täielikult puhtaks kaevata, kuid üsna pea avastasid nad murettekitava asjaolu - kaevu põhjast ilmusid vee peale mullid. Kuigi need võivad kahjutult kõlada, on mullid sageli gaasilekke näitajaks ning paar pidi enne kaevu parandamist ostma kalli gaasidetektori. Õnneks polnud tegu gaasilekkega ning paar sai vana kaevu taastamisega jätkata.

Lõplikult taastatud kaev on viie meetri sügavune, mis on kaevu kohta üsna madal, kuid väikesesse kaevu mahtus palju huvitavaid leide. Põranda all olevast august leiti kolm tervet brändipudelit, mis arvatakse olevat üle 100 aasta vanad. Lisaks leiti ka ööpoti osi ja huvitavaid keraamikakilde.