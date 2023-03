KES AIAS? ⟩ Raadi endist lennuvälja piirkonda ootab ees võimas taassünd

Uue elukvartali üheks tugevuseks on kindlasti looduslähedane asukoht kohe Tartu linna külje all. Tartu kesklinn asub kõigest mõne kilomeetri kaugusel ja meie eesmärk on planeeringuprotsessi käigus leida võimalus kuidas uus elurajoon ühendada kesklinnaga. Tahame elanikule pakkuda mugavat võimalust jala või jalgrattaga liiklemiseks ning soovime anda panuse säästvate liikumisviiside osakaalu suurendamiseks Tartu lähiümbruses.