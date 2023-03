ÜHE AJASTU LÕPP ⟩ Naine müüb maja, kus ta on elanud terve sajandi

Giffordi pere ostis kodu 200 naela eest, mis tänases rahas oleks umbes 10 000 naela (ligikaudu 11 000 eurot – toim.). Arvestades Ühendkuningriigi hindadega, pole üllatav, et maja uuelt omanikult oodatakse selle eest peaaegu 170 000 naela (192 000 eurot – toim.).

Maja oli Giffordi pere sissekolimise ajaks juba peaaegu 40 aastat vana. Hoone ehitati 1882. aastal ja seal oli ka ühiskaev, et teisi tänava maju veega varustada. Siiski on naise pere kolimisest saadik majast palju muudatusi teinud, mis pole siiski üllatav, sest naine on majas elanud 102 aastat.