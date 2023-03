UURING ⟩ Eestlased peavad külma kodu masendavamaks kui seda isiklikku traagikat elus

Eestis oleme harjunud sügisel ja talvel kurtma sooja ning valguse puudumise üle. Lisaks on niimõnigi meist lõppenud talvel elanud tavalisest pimedamates ja külmemates kodudes. Kuidas võib see mõjutada meie heaolu ja eelkõige just vaimset tervist?

VELUX on koostöös akrediteeritud uurimispartneritega uurinud Euroopa elamufondi seisu alates 2015. aastast ja koostanud «Tervisliku kodu baromeetrit». Selle eesmärk on juhtida tähelepanu hoonetele, kus me elame ja töötame ning sellele, millist mõju avaldab kodu mikrokliima meie tervisele. Paraku ei ole tänavuse uuringu tulemused rõõmustavad. Nimelt on seal kirjas, et siseruumide mikrokliima probleemid, nagu niiskus ja hallitus, liigne müra, külm või päevavalguse puudumine, on Eesti elanike jaoks üsna tavaline probleem – koguni neli kümnest meie riigis elavast inimesest puutuvad kokku vähemalt ühega neist probleemidest.

Kehv mikrokliima mõjutab meeleolu

«Külmal aastaajal veedame palju aega siseruumides. Samuti teame kõik, et külmas majas viibides on oht külmetuda ja haigestuda erinevatesse hingamisteede haigustesse. Käesolevas uuringus püüdsime aga laiemalt hinnata siseruumide mikrokliima seost nende ruumide elanike füüsilise ja vaimse heaoluga. Üks neist aspektidest on eluga rahulolu. Selleks saab kasutada uut, kuid tunnustatud meetodit - heaolu hindamise analüüsi (GVA),» ütleb VELUX-i Eesti müügijuht juht Toomas Aavisto.