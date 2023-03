SUUR POTENTSIAAL ⟩ Sisekujundaja selgitab, kuidas tolmune pööning varjusurmast päästa

Funktsionaalsus loob mugavust

Sisekujundaja soovis funktsionaalsusest lähtudes televiisoriala tööalast eraldada ja nii kasutatigi riiulit, millele taheti algselt kinnitada kirjutuslauaplaat. Tänu pööningu ebatavalisele ruumikusele kasutati lauaplaadi asemel aga hoopis köögitööpinda. Selle peamised eelised on see, et tööpinda on võimalik vajalikku suurusesse lõigata – seejuures saab luua ka tarvilikud avad juhtmetele. Näiteks lõigati see tööpind ümber nii, et see sobiks niši laiusega, ja pandi riiulile, kruvides teiselt poolt külge reguleeritavad lauajalad.