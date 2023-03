OLULISED KÜSIMUSED ⟩ Uusarendus või järelturu korter? Ekspert jagab 5 nõuannet, millele tugineda

Mõtle läbi ja vaata üle piirkond

Bonava poolt möödunud aastal läbi viidud «Õnnelike naabruskondade uuringu» põhjal on koduostjale äärmiselt oluline, et ta tunneks ennast piirkonnas turvaliselt – 88 protsenti vastanutest pidas seda kõige olulisemaks põhjuseks, kuidas end kodukandis õnnelikuna tunda. Samuti oli 82 protsendile eestimaalastest oluline, et naabruskond on puhas ja hooldatud. Kuid lisaks turvatundele on küsitluse põhjal oluline ka see, et kodu oleks transpordi mõttes mugavalt ligipääsetav, asuks pargi või roheala piirkonnas ning läheduses oleksid koolid, lasteaiad ja kauplused.

Igas naabruskonnas on kujunenud või kujuneb välja oma elanike dünaamika, seega tasub kindlasti võtta ette üks jalutuskäik piirkonnas, kuhu koduostu kaalud, et saada sellest parem tunnetus. Meie kogemus näitab, et paljudesse uutesse arendustesse kolivad just lastega pered, kes peavad tihti näiteks õueala ja ümbritseva piirkonna puhul oluliseks samu asju. Nii muutuvad hoovid mõnusaks ühisalaks, kust võib peaaegu alati leida mängu- või vestluskaaslasi.

Samuti tasub piirkonnaga tutvudes üle vaadata parkimiskorraldus: kas kõigile majaelanikele on piisavalt parkimiskohti planeeritud ning kas need asuvad jalg- ja mängualadest ohutus kauguses. Sest isegi siis, kui igapäevaselt isiklikku autot ei kasuta, tasub mõelda, kas liiklusturvalisus on kõigile su pereliikmetele piisavalt tagatud.

Milline näeb välja su unistuste kodu?