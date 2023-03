SEEMNED MULDA ⟩ Näpud juba sügelevad? Siin on esimesed aiatööd, millega juba täna algust teha

Õues kärbi, korista ja väeta

Aprillikuu on juba sobilik ka viljapuude ja –põõsaste, hekkide ning sibullillede väetamiseks. Kevadel on taimede väetisevajadus suur, väetis peab olema lämmastikurikas, et soodustada taimede tärkamist ja kasvu. Võimalusel võiks vältida universaalväetisi ning valida igale taimele sobilik turgutus. Puude, põõsaste ja lillede väetamise kõrval ei tasu unustada ka muru, mis vajab samuti toitaineid. Kompostikasti sisu võiks läbi kaevata, et kiirendada taimejääkide kõdunemist, kui kompost on valmis, võiks selle kohe väetisena kasutusele võtta.