SEEMNED RITTA ⟩ Kuidas ise valmistada seemnelinti?

Nüüd, kus kevad on kalendri järgi kohal, on aeg lükata sisse teine käik ning valmistuda aiaviljade külvamiseks. Kuna mõnede seemnete külvamine on üsna tülikas, siis on varakevadiste vihmaste päevadega mõnus nokitseda valmis seemnelindid, et hiljem tüütust harvendamisest pääseda.