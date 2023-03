VIDEO ⟩ Teismeline määris oma vanemate köögis laiali 17 kilo maapähklivõid

Corbin Mullet kulutas seitse tundi oma päevast ja 13 kilogrammi maapähklivõid, et kõik oma vanemate köögipinnad kleepuva määrdega katta. Magusa pruuni kihi said kõik horisontaalsed ja vertikaalsed pinnad: seinad, lambid, kapinupud ja töötasapinnad. Ei jäänud puutumata ka pliit ja kraanikauss.

Oma TikToki kanalil räägis 19-aastane teismeline, et kogu maapähklivõi sõid ära koerad. Loodetavasti see nii päris pole, sest teise videoklipi info kohaselt naersid seekord viimasena poisi vanemad, kui käskisid tal endal kogu kleepuv jama ära koristada. Kui pähklivõide määrimine võttis aega seitse tundi, siis kraamimine sai valmis veidi vähem, kui nelja tunniga.

All peanut butter was eatin by doggies🐕

Videot on vaadatud üle 40 miljoni korra ning see on kogunud kümneid tuhandeid kommentaare. Nooruk saab alla toidu raiskamise eest, lisaks on reas palju kergendusohkeid lapsevanematelt, et nende võsukesed millegi nii hulluga pole hakkama saanud. Üks julge ja konkreetne vaataja kirjutas, et kui tema tiinekas midagi sellist korda saadaks, tapetseeriks ta oma lapse toa kodust väljaviskamise teadetega.