TEGELIK TÕDE ⟩ Osapool, keda varas kõige enam kardab

Viljandimaal on selle aasta alguses olnud ridamisi sissemurdmisi, mille taga on seltskond, keda ei peleta eemale isegi naabrivalve ja tõsiasi, et inimesed võivad samal ajal majas magada. Varaste jultumust kirjeldab sissemurdmise ohvriks langenud Anu Vahtra-Hellat, kogu loole annab tausta PPA kogukonna politseitöö grupi teenuse omanik Gerli Grünberg.

Märgatud Viljandis

Jaanuari lõpus öösel kella kahe ajal murdsid vargad sisse Viljandimaa Peetrimõisas Õunaaia tee majadesse. Esimeses majas lõhuti sisse pääsemiseks rõduuks, teises köögiaken.

«Koos naabritega tuvastasime turvakaamerate abil, et vargaid oli vähemalt kaks, nende auto oli tumedat värvi, oletatavasti Ford universaal,» kirjutas üks ohvritest, Anu Vahtra-Hellat Facebooki grupis «Märgatud Viljandis».Lahe oli see, et enne vargile tulekut lukustasid vargad oma auto uksed. Ju kartsid siis, et siinkandis liigub kahtlast rahvast.

See aga polnud nende varaste viimane pahategu – paar nädalat hiljem kordus sama Viljandimaal Uueveskis. Sissemurdmistest andis sotsiaalmeedias taas teada Vahtra-Hellat, kelle tuttavad ohvriks langesid. Kuna pärast Peetrimõisa juhtumeid algatati uurimine, siis saadi aimu, et ilmselt on tegu samade pättidega ning Vahtra-Hellat tõi välja, millised hooned vargaid eelkõige huvitavad.