PILDID ⟩ Unusta linnakära! Saaremaal ootab unistuste maakodu uut pererahvast

1927. aastal valminud kahekorruselise maja esimesel korrusel on köök, elutuba ja magamistoad. Pööningule on ehitatud mõnus suvetuba, kuhu pääseb maja külgmisest trepist. Imearmas palkmaja, ühes 23 900-ruutmeetrise krundi ja sellel asuvate kõrvalhoonetega vahetab omanikku 162 000 euroga.

Elutoast avanevad maast laeni klaasiga uksed, kust saab terassile ja kuhu paistab hommiku- ja keskpäeva päike. Majas on ahi ja pliit, mida köetakse puudega. Kuulutuse järgi on siia võimalik ka üks õhksoojuspump paigaldada.

Vanapeedu talu asub 2,39-hektariliselt kinnistul, millest haritavat maad on 0,78 hektarit ja metsameed 1,06 hektarit. Mereni on siit linnulennult ligi 500 meetrit. Privaatses ja avaras hoovis kasvavad erinevad viljapuud, lisaks on siin ka üks kasvuhoone. Krundil paiknev kõrvalhoone on küll päris väsinud, aga veel viimastel aastatel on sealgi saunas käidud. Majas on duširuum ja tualett.