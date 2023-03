8 küsimust, mida uusarendusse korterit soetama hakates kindlasti küsida

Ilmselt on siililegi selge, et uus on parem kui vana, ent kuidas teada, kas näiteks kodu – elu üks tähtsamaid otsuseid – on ka uuena ostes ikka see, millest just sina unistad. Domus Kinnisvara kutseline maakler Iris Öpik annab kaheksa nõuannet, milliseid küsimusi endalt ja arendajalt küsida, kui kaalud uusarendusse just korteri soetamist.