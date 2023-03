Teadlane: see on potentsiaalne oht linnulaulule

Jensen toob välja, et näiteks iga neljas puu Malmö linnas on võõrliik. Need puud ei ole kuidagi seotud kohaliku ökosüsteemiga ega ole seega teistele organismidele kuigi kasulikud. Jensen selgitab, et eriti mõjutab see väikeseid linde, nagu näiteks sini- ja rasvatihased. Varasemad uuringud näitavad, et võõrliikidel elutseb oluliselt vähem putukaid, seega jäävad linnud nälga.