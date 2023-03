BROILER VS KANA ⟩ Eestis müüdav linnuliha pole jätkuvalt korrektselt märgistatud

«Tegemist on pettumust valmistava tulemusega, sest nõuded on kehtinud juba pikemat aega ning amet on korduvalt linnuliha käitlejatele ja turustajatele neid tutvustanud. Sellest hoolimata ei suuda ettevõtted toodete nimetusi õigesti märkida. Jätkuvalt kasutatakse müüginimetusi nagu «kanafilee» või «kanakints», mis aga ei ole korrektsed ja õige on asendada «kana» «broileri» nimetusega,» kirjeldas Alt.

Mõiste «kana» all mõeldakse kodulinnuliha turukorraldust reguleerivas komisjoni määruses 543/2008 lindu, kes on juba nii vana, et tema rinnakukiil on jõudnud luustuda. «Broiler» seevastu on noor, mõne nädala vanune lihakana, kelle rinnakukiil veel luustumata on ning liha pehmem ja mahlasem. Just sellisest lihast valmistatakse kõiksuguseid tooreid ja maitsestatud linnulihatooteid ajal, mil «kana» on mõeldud üksnes keetmiseks või hautamiseks.