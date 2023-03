VÄGE TÄIS LINN ⟩ Wolt kinnitab Rakveres kanda

«Usun, et Wolti laienemine Rakverre elavdab kohalikku ettevõtlust, annab inimestele võimaluse kullerpartnerina sissetulekut teenida ning muudab kogukonna igapäevaelu lihtsamaks ja mugavamaks,» ütles Wolt Baltikumi juht Liis Ristal.

Seni on Eesti erinevate linnade elanikud Ristali sõnul teenuse hästi vastu võtnud ja see on andnud kindluse laieneda ka mujale.

«Hetkel tegutseme Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis ja nüüd ka Rakveres. Tulevikus plaanime kindlasti jõuda ka teistesse Eesti linnadesse,» märkis Ristal.

Ristal lisas, et Rakvere osas on veel vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised käivad. «Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on platvormil suurem kui restoranide ja kohvikute.“ Näiteks saab Wolti kaudu hakata tellima suurepäraseid kirjandusteoseid Rahva Raamatust, toidukaupa Rimist ja lilli Riketsist.»

Toidukohtadest jõuavad platvormile näiteks Grillers Burgerikohvik, Wokkin Rakvere ja Babyback.

Tulus lisatöö

Wolti tulek Rakverre annab inimestele võimaluse kullerina sissetulekut teenida. «Wolti kullerina töötamise vastu on alati huvi olnud, sest Wolt võimaldab sõlmida töövõtulepingu. Paljud meie kullerid seda võimalust ka kasutavad,» rääkis Ristal.