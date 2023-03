AASTA NORM JUBA TÄIS ⟩ Tulesurmade rohkus teeb päästjatele muret

Kokku hukkus hoonetulekahjudes möödunud aastal 48 inimest. 15 aasta taguse ajaga võrreldes (2007. aastal hukkus tulekahjudes 132 inimest) on tulesurmade number tõesti lootustandvalt väiksem. Kuid iga inimese kaotus on suur tragöödia ja päris rahul võib olla alles siis, kui aastane tulesurmade arv on null. Esialgu on Eestis küll Päästeameti strateegia järgi seatud eesmärgiks jõuda Põhjamaade tasemeni ehk statistiliselt umbes 12 tules kaotatud eluni aastas. Tänavu on paraku juba märtsis see number täis.

Päästeameti poolt Kantar Emorilt möödunud sügisel tellitud uuring näitas, et koguni 13 protsendil inimestest pole kodus suitsuandurit, kuigi see on kohustuslik. Tasub siiski meelde tuletada, et suitsuandur ei ole vaid kohustuslik vidin, mille puudumise tagajärjeks on lihtsalt trahv. Räägime ikkagi elupäästjast. Seaduse silmis ei ole vahet, milline suitsu- või vinguandur sul kodus on, kuid südamerahu huvides oleks mõistlik kaaluda nutika anduri paigaldamist, mis aitab õnnetust ennetada ka siis, kui pererahvas on parasjagu kodust eemal või sügavalt magades ohusignaali lihtsalt ei kuule.