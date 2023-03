Taimed muudavad kodu elavaks ja aitavad tuju tõsta. Pole ka ime, et paljud tahavad, et nende kodu näeks välja kui pisike džungel. See on võimalik ning varakevad on just parim aeg uusi taimi koju tuua. Seega toome esile kolm kohustuslikku taime, kui tahad, et su elamine oleks kui lopsakas vihmamets.