VALAMU POLE PRÜGIKAST ⟩ Siin on üks lihtne ja kiire viis kuuma toiduõli jahutamiseks

Valamu ei ole prügikast, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida, mida torustikku kallata. Kuum toiduõli on üks nendest vedelikest, mida ei tohiks mitte mingil juhul valamust alla kallata, veel vähem võib seda niisama uisapäisa ära visata. Torudesse valatud õli tahkub ning tekitab ummistust, kirjutab toiduportaal The Kitchn.

Söögivalmistamisel kasutatud toiduõlil tuleb esmalt lasta jahtuda, seejärel valada see anumasse, mida pakendiringlusesse enam saata ei saa, ning alles siis võib selle tavaprügisse visata.

Mida aga teha olukorras, kus ei ole seda aega, et oodata toiduõli jahtumist? Nutikas tiktokker paistab olevat leidnud sobiva lahenduse.

Pane kõrva taha

Kui potile või pannile on ajaga paks rasvane kiht külge jäänud, leota seda veidi kuumas vees, kuhu on segatud ka soodat ja nõudepesuvahendit. Nipp töötab nii kõrbenud pudru, sibula, mooside kui ka supijääkide puhul. Kui pott või pann on keskmisest suurem, kasuta puhastamiseks topeltkogust.