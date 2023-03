ALMÈ RESIDENTSID ⟩ Tartu linnavalitsus väljastas ehitusloa ajaloolise tehasehoone ümberehitamiseks

Loftide müüki korraldava kutselise kinnisvaramaakleri Elar Häidbergi sõnul pole projektis ühtegi korduva lahendusega korterit. «Enamusel korteritel on aatrium, mille kõrgus on umbes 5,5 meetrit. Sisuliselt kõigil korteritel on oma privaatne hooviala või suur rõdu või terrass. See projekt on inimestele, kellele kodu on eneseväljenduseks ning igavus ei kuulu sõnavarasse,» sõnab Häidberg.