KRÕBE HIND ⟩ Räppar Drake magab põhjanaabrite loodud udupeenes voodis

Kanadast pärit muusiku kodu sisekujunduses on kasutatud vaid kõrgklassilisi materjale nagu näiteks pronks, paekivi ja kõiksugu eksootilised puidud. Räppari majapidamises ei ole ükski asi juhuslik – iga detail on hoolega valitud. Nii ka tema Rootsi tegijatelt pärinev voodi Hästens.

Me kõik teame, et hea uni on hindamatu, kuid Rootsi luksuslik vooditootja Hästens on andnud laitmatule unele hinnasildi: 400 000 dollarit ehk ligi 368 300 eurot.