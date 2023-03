SOODSAD KOMMUNAALKULUD ⟩ Nõmme teele kavandatakse põhjamaiselt moodsat kortermaja

«Hoone juures kasutatakse tehnoloogiaid ja ehituslikke lahendusi, mida võiks ka teistele arendustele eeskujuks seada. Näiteks saab tuua energiavaiadel maakütte ja jahutuse, mis on elamuarenduses väga haruldane lahendus, tagades korteriostjale soodsamad kommunaalkulud,» ütles 1Partner Ehituse tegevjuht Üllar Hinno ning kinnitas, et maja peaks valmima vähem kui aastaga.

«Meie filosoofia on arendada selliseid hooneid, mis sobivad olemasolevasse elukeskkonda ja on energiaefektiivsed. Nõmme tee 70 kortermaja asukoht on ühelt poolt justkui aedlinnas, kuid samas on sammu kaugusel Tallinna südalinnast ning kõik eluks vajalik on käeulatuses,» kirjeldas Alpina partner Pirmin Tamm, kelle sõnul on veerand korteritest tänaseks juba müüdud.