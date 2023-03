NATUKE VEEL ⟩ Annelinna kõigi mugavustega uus kortermaja ootab esimesi elanikke juba augustis!

«Arvestades, et hoone kõrval asuvad nii toidupoed, bussipeatus kui ka Tartu rattaringluse parkla, võivad elanikud rahuliku südamega jätta oma autod ootama pikemaid väljasõite,» nentis Tamm.

«Arhitekt Urmas Paul on seisnud hea selle eest, et uus hoone oleks lisaks funktsionaalsusele ka tõeline pilgupüüdja linnaruumis. Klaasi, tumeda betooni ning metall- ja puitdetailide maitsekas kooslus on ajatult stiilne ning sulandub soliidselt ümbritsevasse miljöösse,» selgitas ta.

Koduks või atraktiivseks üürikorteriks

Tema sõnul on uue hoone asukoht ja ülimalt hea funktsionaalsus asjaolu, mis võiksid kõnetada ka neid, kes otsivad head investeerimisvõimalust.

«Üha rohkem inimesi vaatab oma vaba raha paigutamise võimalusena just kinnisvara suunas. Üürikorter Tartus on alati hea mõte – kaasaegsete Annelinna korterite hinnad ei jää sugugi alla Tallinna üürituru hinnatasemele ning nõudlus on pidevalt kõrge. Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, arvukad muud siinsed teadusasutused, aga ka Lõuna-Eesti edukaimad äriettevõtted meelitavad siia pidevalt uusi inimesi, kes vajavad kvaliteetset elupinda,» kinnitas Tamm.

YIT Eesti ehitab aadressile Jaama tn 167 ühtekokku 61 kodu, mille seas leidub 1-4toaliseid kortereid suurusega 26,9-84,4 ruutmeetrit.

Eri suuruses äripinnad

Lisaks korteritele tuleb hoone esimesel korrusel müüki ka kaks väiksemat (47,1 ruutmeetrit ja 54,9 ruutmeetrit) ja üks avaram, 143,7-ruutmeetrine äripind. Äripindadel tegutsema asuvate ettevõtete töötajad ja külastajad sisenevad ruumidesse otse tänavalt ning neile on eraldatud ka oma parkimiskohad. Kõik kolm äripinda on varustatud köögiga ning on ühendatud keskküttevõrku.