«KODUD RAHAKS» ⟩ Merlini kohal olevad murepilved pööravad tänase säästuremondi pea peale

Kadri korter on saanud hiljuti korduvalt remonti tunda ja on juba päris heas korras. Heledad seinad ja kena mööbel on pretensioonitud, kuid jäävad ka korteriomaniku enda arvates kokkuvõttes igavaks. See annab Merlinile võimaluse fantaasia lendu lasta ja katsetada eriti julgeid lahendusi, et valmiks kodu, mis iga peatuja pilku hetkega püüaks. Plaanid saavad niisiis seekord suurejoonelised – magamistuba peab saama üllatavas toonis lae! Värvi peab olema igas ruumis ja korralikult! Mis tooni, selle osas jäävad sisustusentusiast ja koduomanik mõnelgi hetkel eriarvamusele.