Üks taim, mida Eestis kasvuhoonetes ohtralt kasvatatakse, on tomat. Mõnusate viljadega ja hea saagiga taimed on aga kõikvõimalikele haigustele vastuvõtlikud. Kuna praegu on hea aeg tomatiseeme mulda pista ning seda aknalaual eelkasvatada, on oluline meelde tuletada, millised on suurimad ohud kasvuhoones kasvavale taimele.