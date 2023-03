Haruldane kombinatsioon: Harku vallas müüakse basseiniga palkmaja!

Majas on ligi kaks ja poolsada ruutmeetrit üldkasutatavat pinda, millele lisandub eraldiseisev garaaž. Esimese korruse südameks on suur elutuba, mis on ühenduses köögiga ning millest pääseb nii duširuumi, tualetti kui ka teisele korrusele. Katusekorrusel asuvad trepihall, vannituba ja kaks magamistuba, millest ühel on garderoob.