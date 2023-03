UURI OMA VÕIMALUSI ⟩ Eesti energiatootja avaldas võrkude veebikaardi, mis aitab kaugküttega liitumise huvilisi

Adveni kliendihalduse valdkonna juhi Kadri Koppeli sõnul kasvatas energiakriis veelgi kaugkütte populaarsust. Kui varasematel aastatel liitus Eesti eri kaugküttevõrkudega suhteliselt stabiilselt ligikaudu 300 hoonet aastas, siis 2021. ja 2022. aastal liitumishuviliste arv kasvas. Ka Adveni 16 võrgupiirkonnas üle Eesti on liituda soovijate arv suurenenud. «Mitmed korteriühistud ja ettevõtted, kes varem said toasooja oma gaasikatlamajast, hakkasid energiakriisis otsima soodsamaid ja kindlamaid lahendusi,» ütles Koppel.

Ta lisas, et tiheasustustega piirkondades on kaugküte jätkuvalt parim küttelahendus varustuskindluse, hinna ja keskkonnasäästu koosluse poolest. «Kaugkütteettevõtted tegutsevad reguleeritud valdkonnas ja vaatavad küttelahendusi pika perspektiiviga. Töötame välja jätkusuutlikke lahendusi, kuidas võimalikult suur hulk tarbijaid saaks samadest kütteallikatest tõhusalt toasooja. Mida rohkem ja tihedamalt on tarbijaid võrgus, seda soodsamaks kujuneb soojuse hind,» rääkis Koppel. Ta ütles, et kuigi klientide arv suureneb, ei tähenda see otseselt suurt muutust müügimahtudes, sest uute liitujate lisandumisega sarnases tempos paraneb hoonete energiatõhusus.