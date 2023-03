«SÜDAMESOOV» ⟩ Minevikku pole vaja kinni jääda! Tänases osas jagab oma traagilist lugu Rakveres elav Kalle

Kallel pole aimugi, mis temaga saatuslikul päeval täpselt juhtus, sest ta ei mäleta sellest sekunditki. Ka ei tea ta, kui palju süüd lasub temal, kui palju tööandjal. Ta teab vaid, et ta elu rippus juuksekarva otsas ja tuleb olla õnnelik, et ta jäi ellu. «Südamesoovi» saates jagab Kalle oma lugu, et öelda kõigile, kel on raske: minevikku pole mõtet kinni jääda, pilk tuleb suunata tulevikku. Kalle läheb hommikuti kell 5 spordiplatsile trenni tegema, et hoida keha tugev ja teha ühel päeval oma esimesed iseseisvad sammud.