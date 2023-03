OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Sõnnik mulle, kohvipaks sulle!

Väljas on kevad ning meil on seemned mulda panemata! Paistab, et oleme terve kambaga aiandushooaja rongist maha jäänud.

Samuti mõistatame, kuhu kadusid kõik Prisma smuutikastid. Linnalegendid räägivad, et neid olla nähtud nii siin- kui teisel pool linna, ent meie silmi need jäänud pole.

Palmi, igavene rohenäpp, hakkas juba sügisel varakult istikuid kasvatama – vett unustas ta vahetada ja sinna nahka need läksidki. Aiandusplaan on ta peas ammu valmis küpsenud, ent nagu elutähtsad plaanid ikka kipub see alatasa muutuma. Aga olge mureta, parim joonis on ta peakeses nii või naa juba olemas!